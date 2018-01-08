Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağrı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde acil serviste görevli Dr. Ece Gökyayla, önceki gün hastaneye tedavi için çocuğunu getiren F.Ç.’nin fiziki ve sözlü saldırısına uğradı. Darp raporu alan Gökyayla, olayın nasıl geliştiğini şöyle anlattı: “Çocuğu başka bir doktorun muayene ettiğini, benim nöbetimin bittiğini, hastaneden şu an ayrıldığımı söyledim. Bana küfrederek bakmak zorunda olduğumu, Ağrı’dan çıkamayacağımı, beynimi uçuracağını söyleyerek beni tehdit etti ve duvara itti.” Polise şikâyette bulunduktan sonra olayı sosyal medya hesabından duyuran Gökyayla, can güvenliğinin olmadığını belirtti ve yetkililerden yardım çağrısında bulundu. Sağlık Bakanlığı şiddet uygulayan kişinin, Doğubeyazıt ilçesindeki emniyet görevlilerince gözaltına alındığını, Doğubeyazıt Başsavcılığınca da gerekli tahkikatın başlatıldığını bildirdi.