Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kovancılar ilçesi Yeşildere köyü muhtarı Ahmet Yılmaz “Yazıktır, nesilleri tükeniyor. 15 sene önce buraya birkaç tane keçi bırakıldı. 45 tane kadar oldular ama son 2 yıldır kaçak avcılar gelip bunları öldürüyor” dedi. Öte yandan endemik bir tür olan Anadolu yaban koyunları, Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü tarafından koruma altında tutuluyor. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu "Yabani koyunları kaçak avlayan veya zarar veren, 78 bin lira tazminat ile cezalandırılacak" dedi.