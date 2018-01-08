Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Sağlık, huzur, mutluluk... DORinsight tarafından yapılan bir araştırma da kimin dileğinin ne olduğunu gösteren rakamlar ortaya koymuş. Ankette, “Sizce 2018, 2017’ye göre daha mı iyi geçecek?” sorusuna katılımcıların yüzde 82’si “Evet, 2018’den umutluyum” cevabını vermiş. Yani umutluyuz...

Bütün sosyo-ekonomik grupların dahil edildiği araştırmada, “Kendiniz için yeni yılda ne diliyorsunuz?” sorusu yöneltilmiş ve buna katılımcıların yüzde 32’si ‘Huzur ve Mutluluk’ diye cevap vermiş. Yüzde 26’lık kesim ‘Para’ beklerken, ‘Kariyer’ isteyenlerin oranı sadece yüzde 7 olarak kayıtlara geçmiş.

Peki 2017? Geçen yıl birçoğumuz için hayal kırıklığına sebep olmuş. 2017’de umutlarımız gerçekleşmemiş. Katılımcılara “2017 beklediğinizden iyi mi geçti, beklentinizin altında mı kaldı?” diye sorulmuş. Katılımcıların yüzde 54’ü “İyi bir yıl olmadı, beklentimin altında kaldı” diye cevap verirken, “Evet yılım çok iyi ve beklentimin üzerinde geçti” diyenlerin oranı yüzde 46 oldu. Aslında iyi bir oran. Her şeyin herkes için aynı olması beklenmeyeceğine göre, yüzde 46 gibi yüksek bir oranda katılımcının “Beklentimden iyi bir yıldı” demesi güzel bir sonuç...