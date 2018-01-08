Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diş ürünleri markalarından Oral-B’nin Genius Rose Gold adlı modeli hem şarj eden hem de pratik kullanım sağlayan kutusuyla iddialı. 12 renkli ışık ayarı bulunan ürün, ağızdaki sensörleri sayesinde ağızdaki hiçbir noktayı atlamıyor. Ayrıca sert fırçalamalarda da hızını otomatik olarak yavaşlatarak titreşimi durduruyor. Markanın akıllı telefon aplikasyonu da bulunuyor.