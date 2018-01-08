Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Elbette gelir-gider dengesine göre değişir bu sıklık ama seçimde mutlaka çok dikkat edilmeli. Çünkü mobilya sadece oturulan koltuk, yatılan yatak değildir. İnsanın ruh hâlini, pozitif ve negatif olma hâlini etkiler. Renklerle canlı, renklerle bıkkın olabiliriz. Onun için mobilya almadan önce hangi renklerin size iyi geldiğini, modellerin kullanışlı olmasını, kenar kesimlerinin kazaya sebep olmayacak şekilde üretilmiş olmasını istemelisiniz. Diğer hususlar da şöyle sıralanabilir:

¥ Renkler iyi hissettirmeli, rahatlık sağlamalı ama evin diğer bölümleriyle uyumlu olmalı.

¥ Dolap kapakları iyi kapanmalı, tutma kolları yaralanmaya sebep olmayacak şekilde seçilmeli.

¥ Çekmeceler küçük bir hareketle kapanabilmeli.

¥ Çekmece içleri, elinizi dolaştırdığınızda pürüzsüz olmalı. Aksi hâlde içine koyacağınız eşyalar zarar görür.

¥ Koltukların altına iyi bakın. Şilteleri sağlam ve sık dokunmuş olmalı.

¥ Koltuk ya da dolap ayaklarınızın alt bölümü pürüzsüz ve yumuşak olmalı ki parkeniz çizilmesin.

¥ Mobilya, mağaza ya da fabrikadan sağlam çıktığı hâlde yolda ya da kurulum sırasında zarar görebilir, dikkat edin.

¥ Mobilyanız eve gelip kurulumu yapıldıktan sonra bütün kontrolleri yapıp, ‘teslim aldım’ imzasını ondan sonra atın.

Mobilyada da organik tercih

Yiyecek, giyecek derken, her gün çok kez temas ettiğimiz mobilyada da organik tercihi artıyor. Sağlam ve uzun süre kullanım imkânı sağlamasının yanı sıra sağlık açısından da büyük önem taşıyan organik ahşap ürünlerde iddialı olan markalar var. Bunlardan biri de SZN markası. Marka, Wood modellerinde oturma grupları, sandalye, ahşap mobilya, eskitme ahşap ve kütük masa modelleriyle çeşitli tasarımlara imza atıyor. Ürünlerin uzun süre kullanımdan sonra renk farklılaştırma imkânı vermesi de önemli bir özellik olarak öne çıkıyor.