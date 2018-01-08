Öte yandan modaya da uymak istiyorsanız protezler iyi bir seçim olabilir. WIB by Suna Dumankaya’nın Kurucusu Uzman Estetisyen Hacer Sağır, saf ipekten imal etilen kirpik uygulamalarının epeyce sık kullanıldığını ifade ederken, kaş ve kirpik kontörü uygulamalarını da tavsiye ettiğini söylüyor. Protez tırnağın ise hatalı manikür veya daha uzun tırnak isteyenler için bire bir olduğunu söyleyen Sağır, bu uygulamaların mutlaka güvenilir uzmanlar tarafından yapılmasını, hijyene çok dikkat edilmesini tavsiye ediyor.
Protez tırnaklarla modaya uyabilirsiniz
08.01.2018 - 03:52 | Son Güncelleme: 08.01.2018 - 03:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son yıllarda tırnaklar kısalmıştı. Bu yıl ise 80’lere dönüşle birlikte uzun tırnaklar da moda oldu ama kısa tırnak günlük hayatta; evde ya da işte daha rahat.
Etiketler : protez tırnak,
534365 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/534365.aspx
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