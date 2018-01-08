Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öte yandan modaya da uymak istiyorsanız protezler iyi bir seçim olabilir. WIB by Suna Dumankaya’nın Kurucusu Uzman Estetisyen Hacer Sağır, saf ipekten imal etilen kirpik uygulamalarının epeyce sık kullanıldığını ifade ederken, kaş ve kirpik kontörü uygulamalarını da tavsiye ettiğini söylüyor. Protez tırnağın ise hatalı manikür veya daha uzun tırnak isteyenler için bire bir olduğunu söyleyen Sağır, bu uygulamaların mutlaka güvenilir uzmanlar tarafından yapılmasını, hijyene çok dikkat edilmesini tavsiye ediyor.