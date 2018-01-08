Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’da 8 Ocak 2003’te düşen Türk Hava Yolları’na ait uçakta 75 kişi hayatını kaybetti. Kazanın üzerinden 15 yıl geçmesine rağmen yakınlarını kaybedenler de kazadan sağ kurtulanlar da o günü hâlen unutamadı. Türkiye tarihinin en büyük uçak kazaları listesinde yer alan olaydan sağ kurtulanlardan biri 42 yaşındaki Burak Altındal, uçak kazasını ve hayat hikâyesini anlattı. İstanbul’da yaşayan ve Bilgisayar Mühendisi olan Altındal, kazanın yaşandığı gün Diyarbakır’a iş için gittiğini söyledi. Uçak inişe geçtiğinde sis sebebiyle hiçbir yeri göremediklerini dile getiren Altındal “Düşme anını hatırlamıyorum. Uçak düştükten sonra kendimi toprak bir arazide buldum. Bilincim yarı açıktı. Bir asker yanıma geldi. ‘Yürüyebilir misin?’ dedi. Ben de ‘Yürüyebilirim’ dedim. Omzuma girdi, askerî araca girdik. Sonra uçak patlamış, asker bana ‘Sen mi beni, ben mi seni kurtardım?’ demişti” ifadelerini kullandı. Burak Altındal, 42 yıllık hayatında uçak kazasının yanı sıra deprem, bombalı saldırı ve trafik kazası atlattığını, kesici aletle saldırıya maruz kaldığını anlatarak, şöyle devam etti: Uçak kazası başlı başına bir olay olduğu için bunun yanındaki şeyler de ona zaman içerisinde bir şekilde eklendi. Aslında bunların çoğu birçok insanın denk gelebileceği şeyler hayatta. 5 yaşında ailece geçirdiğimiz bir trafik kazası vardı. 8-10 takla atarak arabayla şarampole yuvarlanmıştık. Trenle Ankara’ya gitmek üzere Haydarpaşa Garı’na gittiğimde bineceğim kompartımana ses bombası koymuşlardı, kompartıman yandı ama ben daha binmemiştim. 17 Ağustos depreminde askerliğimi yapmak için Kocaeli’nin Karamürsel ilçesindeydim. Merkeze yakın bir lokasyondaydım. Bir de uçak kazasından sonra yakın sayılabilecek bir tarihte trafikte maalesef tatsız bir olay yaşandı. Orada da tartıştığımız kişi boynumu bardağı kırarak kesmişti. Altındal, hayat hikâyesi sebebiyle arkadaş ortamında zaman zaman “Ona bir şey olmaz” esprileri yapıldığını, bu tür muhabbetlere alışık olduğunu sözlerine ekledi.