Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki kadınların zorlu tabiat şartlarında yaz-kış demeden bağ, bahçe ve tarlalarda çalışmaları takdir topluyor. Çalışkanlıklarıyla tanınan Karadenizli kadınlar, çay ve fındık topluyor, otları biçiyor, yük taşıyor, hayvanları otlatıyor. Dağ bayır demeden çalışan kadınlar annelik vazifelerini de ihmal etmiyor. Çoğu zaman kadınlar, engebeli arazide yavrularını da sırtlarında taşıyarak çalışmaya gidiyor.



SAĞLIKLARI YERİNDE

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Hakan Duman “Tabii besinlerle beslenen ve tabii şartlarda çalışan yaylalardaki teyzelerimizde kolesterolün düşük olduğunu gözlemliyoruz. Aktif çalışan, nüttrel beslenen, katkı maddelerinin olmadığı yiyecekleri tüketen, egzoz gazı bulunmayan yaylalarda temiz havayı soluyan kişilerde kalp hastalıkları daha az görülüyor” dedi.