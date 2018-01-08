Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Asayiş Ekipler Amirliğinde görevli yunus timleri şok uygulamalar yaparak ruhsatsız silahlara geçit vermiyor. Adana'nın yaklaşık 10 noktasında uygulama yapan ekipler yapılan bu uygulamalarda otomobillerin içine gizlenmiş halde 10 tabanca ele geçirdi. Bir tabancayı polis otomobilin hemen direksiyonun yanında saklanmış hâlde buldu. Polis ele geçirdiği 10 ruhsatsız tabancanın sahiplerine "ruhsatsız tabanca bulundurmak" suçundan işlem yaptı.
Adana'da bir günde 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
08.01.2018 - 10:08 | Son Güncelleme: 08.01.2018 - 10:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'da polis yaptığı uygulamalarda 10 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Etiketler : adana,silah,haberler,
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