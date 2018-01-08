Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yoğun sis dolayısıyla kentin simgesi olan tarihi taş köprüler adeta gözden kayboldu. Kent merkezi ve çevresinde etkili olan sis, zaman zaman ulaşımda aksamalara da yol açtı. Görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Meteorolojiden edinilen bilgiye göre, kentte öğleden sonra hava sıcaklığının artması ve sisin etkisini kaybetmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı ise kent genelin 5 derece olarak ölçülüyor.