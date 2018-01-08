Yoğun sis dolayısıyla kentin simgesi olan tarihi taş köprüler adeta gözden kayboldu. Kent merkezi ve çevresinde etkili olan sis, zaman zaman ulaşımda aksamalara da yol açtı. Görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
Meteorolojiden edinilen bilgiye göre, kentte öğleden sonra hava sıcaklığının artması ve sisin etkisini kaybetmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı ise kent genelin 5 derece olarak ölçülüyor.
Edirne’de sis görüş mesafesini 30 metreye düşürdü
08.01.2018 - 10:32 | Son Güncelleme: 08.01.2018 - 10:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne’de, sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.
Yoğun sis dolayısıyla kentin simgesi olan tarihi taş köprüler adeta gözden kayboldu. Kent merkezi ve çevresinde etkili olan sis, zaman zaman ulaşımda aksamalara da yol açtı. Görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
Etiketler : edirne,sis,görüş mesafesi,
534439 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/534439.aspx
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