Edinilen bilgiye göre, Eski Sanayi mahallesinde yatak ve baza üretimi yapan bir imalathanede, sabahın erken saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa süre içerisine imalathanenin tamamını saran alevlere, itfaiye ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri de imalathanenin olduğu cadde de güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları devam ediyor.
Baza ve yatak imalathanesinde yangın çıktı
08.01.2018 - 09:56 | Son Güncelleme: 08.01.2018 - 10:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri’de baza ve yatak üreten bir imalathanede yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarına devam ediyor.
Etiketler : kayseri,yangın,haberler,
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