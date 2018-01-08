Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Eski Sanayi mahallesinde yatak ve baza üretimi yapan bir imalathanede, sabahın erken saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa süre içerisine imalathanenin tamamını saran alevlere, itfaiye ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri de imalathanenin olduğu cadde de güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları devam ediyor.