Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Menderes ilçesi Şaşal Mahallesi'nde 18 Aralık 2017'de yaşanan olayda, H.Ş.'ye ait 7 büyükbaş hayvan ahırdan çalındı. İhbar üzerine harekete geçen Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, hayvanları çalan şüphelinin A.A. olduğunu, hayvanlardan 3'ünün Bayındır'a, 4'ünün ise Kemalpaşa ilçesine satıldığını tespit etti. Jandarma ekipleri yaptıkları operasyonla, Bayındır ve Kemalpaşa'da 3'er tane olmak üzer 6 büyükbaş hayvana ulaştı. Kemalpaşa'daki bir büyükbaş hayvanın ise kesildiği tespit edildi. 6 hayvan, jandarma ekiplerince sahibi H.Ş.''ye teslim edildi. Operasyonda yakalanan şüpheliler Y.A. ve K.B., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Hayvanları çaldığı ileri sürülen A.A.'nın izini süren jandarma ekipleri, 20 gün sonra A.A.'nın yerini tespit edip yakaladı. Gözaltına alınan A.A., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.