Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran sınırı yakınlarında jandarma ekiplerince cesetleri bulunan, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerin, ülkeye kaçak girdikleri ve donarak öldükleri ihtimali üzerinde duruluyor. Alınan bilgiye göre, İran sınırındaki Özpınar Mahallesi kırsalında devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki erkek cesedi buldu. Cesetler, otopsi için Başkale Devlet Hastanesine götürüldü. Kimlikleri belirlenemeyen kişilerin, yurda yasa dışı yollardan girdikleri ve donarak öldükleri ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.