Edinilen bilgiye göre, Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Sivas’ın Zara ve İmranlı ilçelerinde bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda, örgüte yardım ve yataklık yaptığı gerekçesiyle 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alının 9 kişiden 4'ü çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konulurken, 5 kişi ise serbest bırakıldı. 