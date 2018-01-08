Edinilen bilgiye göre, Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Sivas’ın Zara ve İmranlı ilçelerinde bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda, örgüte yardım ve yataklık yaptığı gerekçesiyle 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alının 9 kişiden 4'ü çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konulurken, 5 kişi ise serbest bırakıldı.
Sivas'ta terör örgütü PKK'ya yardım eden 4 kişi tutuklandı
08.01.2018 - 11:53 | Son Güncelleme: 08.01.2018 - 11:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas İl Jandarma Komutanlığı tarafından Zara ve İmranlı ilçelerinde gerçekleştirilen terör operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 4’ü tutuklandı.
Etiketler : sivas,pkk,terör örgütü,haberler,
534471 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/534471.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER