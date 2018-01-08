Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Sivas’ın Zara ve İmranlı ilçelerinde bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda, örgüte yardım ve yataklık yaptığı gerekçesiyle 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alının 9 kişiden 4'ü çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konulurken, 5 kişi ise serbest bırakıldı.