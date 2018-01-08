Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Kaşyukarı Mahallesi Gazipaşa Caddesi Bahçeiçi Sokak'ta M.K. ve O.G.K. henüz belirlenemeyen nedenle Rukiye Z. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından Rukiye Z, Bahçeiçi Sokak'ta bulunan bir emlak dükkanına girdi. M.K. burada Rukiye Z. ve iş yeri sahibi Basri Akkuş'u pompalı tüfekle ateş ederek yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılardan Basri Akkuş'u Yalvaç Devlet Hastanesi'ne, Rukiye Z'yi ise Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.

Yaralılardan Basri Akkuş yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Rukiye Z'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.