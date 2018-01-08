Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre olay, 10.00 sıralarında E-5 yan yol Avcılar Mevkii'nde yaşandı. 34 YL 6584 plakalı araçtan Avcılar mevkine geldiğine aniden dumanlar yükseldi. Aracını sağ şeride çeken sürücü durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti.



Yangında yaralanan olmazken, trafikte yoğunluk olduğu görüldü. İçerisinde tekstil malzemeleri olduğu öğrenilen aracın bagaj kapısı da kilitlendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kapı kırılarak içerisindeki mallarda sahibine teslim edildi.

Araç yangını, amatör bir kamera tarafından saniye saniye görüntülendi.