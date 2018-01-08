Bakırköy sahil yolunda bir beton mikseri devrildi. Kazada beton mikserinin şoförü yaralanırken, kazaya itfaiye ve polis ekipleri müdahale ettiği öğrenildi. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandığı bildirildi.
Bakırköy sahil yolunda beton mikseri devrildi
08.01.2018 - 12:21 | Son Güncelleme: 08.01.2018 - 12:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul, Bakırköy sahil yolunda bir beton mikserinin devrildiği bildirildi.
Etiketler : bakırköy,kaza,
534487 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/534487.aspx
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