Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakırköy sahil yolunda bir beton mikseri devrildi. Kazada beton mikserinin şoförü yaralanırken, kazaya itfaiye ve polis ekipleri müdahale ettiği öğrenildi. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandığı bildirildi.