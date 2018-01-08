Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nakliyeciler Sitesi’ndeki yıkım cumartesi saat 04.00 sıraları başlamıştı.Bugün havadan çekilen fotoğraflarda,nakliyeciler sitesinin yerle bir olduğu görüldü. Hergün yüzlerce kamyonun giriş çıkış yaptığı alanda halen yıkılan binaların molozlarının kaldırılması çalışmaları sürüyor. Yıkım en çok hurdacıların işine yaradı. Hurdacılar demir, metal, plastik malzemeleri toplayarak satmak üzere kamyonetlerine yüklüyor.