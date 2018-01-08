Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaya göre, Atatürk Havalimanı’nda özel bir uçak şirketinin sabah saat 09.00’da İstanbul-Antalya seferini yapacak uçağına kalkış öncesi yolcu alımı yapıldı. Bütün yolcuların uçağa alınmasından sonra ekipler uçakta yolcu sayımı gerçekleştirdi. Sayımda Rıdvan K. isimli 1 yolcunun fazla çıktığı tespit edildi. Bunu üzerine ekipler uçağı boşaltarak havalimanı polisine durumu bildirdi. Biletsiz olarak uçağa bindiği iddia edilen Rıdvan K. isimli şahısın iç hatlar terminali idari büroda ifadesi alınıyor. Ayrıca kapı görevlileri ve yolcu alımında çalışan yer hizmetleri görevlilerinin de ifadelerinin alındığı öğrenildi.