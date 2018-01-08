Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Polateli ilçesine bağlı Ravanda köyü yakınlarından geçen Afrin Çayı'nda kimliği belirsiz bir kadın cesedi bulundu. Cesedi gören vatandaşlar jandarmaya haber verdi. Jandarma ve sağlık ekipleri tarafından dereden çıkarılan kadının vücudunda bıçak izleri olduğu belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Öldürülen kadının kimliğinin belirlenmesi için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.