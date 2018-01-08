Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Gevaş ilçesindeki Balaban Jandarma Karakol Komutanlığınca icra edilen yol emniyet kontrol görevinde, şüphe üzerine bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan aramada, Pers dönemine ait olduğu tahmin edilen üç adet heykel, bir adet kapak ve bunların içerisinde bulunduğu bir adet kutu tarihî eser ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak bir şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı” denildi.
Van’da Pers dönemine ait tarihî eser ele geçirildi
08.01.2018 - 12:56 | Son Güncelleme: 08.01.2018 - 13:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda Pers dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihî eser ele geçirildi.
Etiketler : pers,Van,haberler,
534504 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/534504.aspx
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