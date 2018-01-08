Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Eskisaray Mahallesi Sağlık Ocağı Caddesi'nde bir iş yerine gece saatlerinde gelen maskeli 2 şahıs ellerindeki baltalarla iş yerinin camlarını kırdı. 2 şahıs içeri girerek 3 adet cep telefonu ve 1 adet tableti almak istedi. Telefonların ve tabletin bulunduğu cam dolabı da baltayla kıran her iki şahıs iş yerinden 3 adet cep telefonu, 1 adet tablet ve bir miktar para alarak kaçtı. Bir süre sonra durumu fark eden vatandaşlar olayı polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerince inceleme yapıldı.

Güvenlik kameraları izlendi

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemelerde, hırsızlık anına ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Ekipler, kimliklerini belirlenen S.K. ve A.Y. isimli şahıslara ulaştı. Gözaltına alınan S.K. ve A.Y. polis merkezine götürüldü. Şahısların üzerinde iş yerinden çalınan telefonlar, tablet ve paralar ele geçirildi. Polis merkezinde ifadeleri tamamlanan ve daha sonra adliyeye sevk edilen her iki şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.