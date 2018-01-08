Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Aşıklar Caddesi'nde bulunan Tarı Apartmanı'nın 3. katında öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Hamit Tekin(40) evin penceresinden dengesini kaybederek düştü. Evin arka bahçesine düşen Tekin için komşuları ambulans çağırdı. Yaralı, 112 Acil sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tekin’in durumunun iyi olduğu öğrenildi.