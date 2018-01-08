Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Köşk Belediye Doğanspor Kulübü U 17 sporcularından ve Köşk Anadolu Teknik Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi Abdullah Eröz, dün akşam saatlerinde birlikte vakit geçirmek için ziyaretine gittiği arkadaşının evinde içtiği kahveden sonra fenalaştı. Evde bilincini kaybeden Abdullah Eröz’ün fenalaştığını gören arkadaşı diğer arkadaşlarını arayarak yardım istedi. Eve gelen arkadaşları tarafından sağlık ocağına kaldırılan Abdullah Eröz’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Bayıldığı esnada düşerken başında yara oluşan Abdullah Eröz’ün cenazesi Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından bugün Köşk ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Hayatının baharında hayatını kaybeden Abdullah’ın cenazesi Köşk Merkez Camii’nden kaldırılırken, cenaze namazına Eröz ailesinin yakınları, Abdullah'ın okul ve futbol oynadığı arkadaşları ile Köşk Kaymakamı Serdar Kaya, Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç ve daire müdürleri katıldı.

Abdullah Eröz, kılınan cenaze namazının ardından Köşk Baklaköy mezarlığında toprağa verildi.