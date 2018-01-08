Ahievren Mahallesi Camii İmamı Mümtaz Şahin’in maaşını çaldığı belirlenen Kenan B., vatandaşlardan gelen ihbar üzerine jandarma ekipleri tarafından Kadıköy’de yakalandı. Gözaltına alınan Kenan B., jandarmadaki sorgusunda, hırsızlık suçu işlediğini itiraf etti. Adliyeye çıkarılan Kırklareli nüfusuna kayıtlı zanlı Kenan B., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
İmamın maaşını çalan zanlı yakalandı
08.01.2018 - 15:30 | Son Güncelleme: 08.01.2018 - 15:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde imamın maaşını çalan hırsız, jandarma ekipleri tarafından ilçeye bağlı Kadıköy Mahallesi’nde yakalandı.
Etiketler : tekirdağ,hırsız,haberler,
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