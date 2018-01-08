Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ahievren Mahallesi Camii İmamı Mümtaz Şahin’in maaşını çaldığı belirlenen Kenan B., vatandaşlardan gelen ihbar üzerine jandarma ekipleri tarafından Kadıköy’de yakalandı. Gözaltına alınan Kenan B., jandarmadaki sorgusunda, hırsızlık suçu işlediğini itiraf etti. Adliyeye çıkarılan Kırklareli nüfusuna kayıtlı zanlı Kenan B., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.