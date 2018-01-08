Alınan bilgilere Gölpazarı İlçe Jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Demirhanlar köyünde iş makinesi ile izinsiz kazı yapıldığı ihbarını aldı. Ekipler olay yerine giderken Y.K, H.K. ve A.B. isimli şahıslar suç üzeri yakalandı. Şahılar hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.
İş makinası ile kaçak kazı yapanlara suçüstü
08.01.2018 - 16:06 | Son Güncelleme: 08.01.2018 - 16:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bilecik'te jandarma ekipleri izinsiz kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladılar.
Etiketler : kaçak kazı,Bilecik,
534561 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/534561.aspx
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