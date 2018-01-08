Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere Gölpazarı İlçe Jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Demirhanlar köyünde iş makinesi ile izinsiz kazı yapıldığı ihbarını aldı. Ekipler olay yerine giderken Y.K, H.K. ve A.B. isimli şahıslar suç üzeri yakalandı. Şahılar hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.