Olay, Kahta ilçe merkezi Yavuz Selim Mahallesi Filistin Caddesi'nde meydana geldi. İnşaat halindeki 8 katlı binanın en üst katında dış cephe çalışması yapan inşaat işçileri iskele üzerinde çalışırken iskelenin halatı koptu. İnşaat işçileri 8’inci kattan aşağı düştü. Olayı gören diğer işçiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralı işçilerden Serdal Pala (41) hastanede hayatını kaybederken, diğer yaralı Yakup Çevik’in (30) sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İnşaat işçileri 8’inci kattan yere düştü, ölü ve yaralı var
08.01.2018 - 16:17 | Son Güncelleme: 08.01.2018 - 16:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iskele üzerinde binanın 8’inci katında çalışan inşaat işçileri, iskelenin halatı kopunca yere çakıldı. Olayda 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandı.
Olay, Kahta ilçe merkezi Yavuz Selim Mahallesi Filistin Caddesi'nde meydana geldi. İnşaat halindeki 8 katlı binanın en üst katında dış cephe çalışması yapan inşaat işçileri iskele üzerinde çalışırken iskelenin halatı koptu. İnşaat işçileri 8’inci kattan aşağı düştü. Olayı gören diğer işçiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırdı.
Etiketler : adıyaman,haberler,inşaat işçisi,iş kazası,
534562 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/534562.aspx
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