Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Kahta ilçe merkezi Yavuz Selim Mahallesi Filistin Caddesi'nde meydana geldi. İnşaat halindeki 8 katlı binanın en üst katında dış cephe çalışması yapan inşaat işçileri iskele üzerinde çalışırken iskelenin halatı koptu. İnşaat işçileri 8’inci kattan aşağı düştü. Olayı gören diğer işçiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralı işçilerden Serdal Pala (41) hastanede hayatını kaybederken, diğer yaralı Yakup Çevik’in (30) sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.