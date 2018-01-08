Yunanistan’dan yasadışı yollarla Türkiye' ye uyuşturucu madde geçirileceği bilgisi edinen jandarma ekipleri, Meriç Nehrinden Türkiye'ye tekne ile geçmeye çalışırken R.G. (37) isimli şahsı yakalayarak, yanında bulunan bavul içerisinde 2 paket halinde toplam 11 kilo 404 gram kubar esrar ele geçirildi.
Ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konurken, Cumhuriyet savcısının talimatıyla R.G., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine konuldu.
Edirne’de 11 kilo 404 gram skunk yakalandı
08.01.2018 - 17:22 | Son Güncelleme: 08.01.2018 - 17:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı Rahmanca köyünde İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda 11 kilo 404 gram kubar esrar (skunk) yakalandı.
Yunanistan’dan yasadışı yollarla Türkiye' ye uyuşturucu madde geçirileceği bilgisi edinen jandarma ekipleri, Meriç Nehrinden Türkiye'ye tekne ile geçmeye çalışırken R.G. (37) isimli şahsı yakalayarak, yanında bulunan bavul içerisinde 2 paket halinde toplam 11 kilo 404 gram kubar esrar ele geçirildi.
Etiketler : Edirne,
534583 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/534583.aspx
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