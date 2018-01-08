Yunanistan’dan yasadışı yollarla Türkiye' ye uyuşturucu madde geçirileceği bilgisi edinen jandarma ekipleri, Meriç Nehrinden Türkiye'ye tekne ile geçmeye çalışırken R.G. (37) isimli şahsı yakalayarak, yanında bulunan bavul içerisinde 2 paket halinde toplam 11 kilo 404 gram kubar esrar ele geçirildi.
Ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konurken, Cumhuriyet savcısının talimatıyla R.G., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine konuldu.