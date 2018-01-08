Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaletepe Mahallesi Alpaslan Pehlivanlı Bulvarı'nda H.T., F.A., H.E., H.A. ve F.B.A.’nın arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.B.A. (21) bıçakla H.T.’yi göğsünden ağır yaraladı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan H.T. burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayda şüpheli F.B.A. ile birlikte olaya karışan F.A., H.E ve H.A., adliyeye sevk edildi.