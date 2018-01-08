Kaletepe Mahallesi Alpaslan Pehlivanlı Bulvarı'nda H.T., F.A., H.E., H.A. ve F.B.A.’nın arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.B.A. (21) bıçakla H.T.’yi göğsünden ağır yaraladı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan H.T. burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayda şüpheli F.B.A. ile birlikte olaya karışan F.A., H.E ve H.A., adliyeye sevk edildi.
Kırıkkale’deki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
08.01.2018 - 17:35 | Son Güncelleme: 08.01.2018 - 17:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırıkkale’de iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan H.T. öldü.
Etiketler : kırıkkale,kavga,haberler,
534590 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/534590.aspx
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