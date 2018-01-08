Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Doğa Koruma ve Millî Parklar 6. Bölge Antalya Şube Müdürlüğüne duyarlı vatandaşlar tarafından, Antalya'da bulunan bir alışveriş merkezinde, izinsiz olarak sergilenen ve gösteri yapılan kırmızı kuyruklu boa yılanı (boa constrictor) olduğunun ihbar edildiği belirtildi

Bunun üzerine harekete geçen Antalya Şube Müdürlüğü ekiplerinin boa yılanına el koyarak bakım ve rehabilitasyon için hayvanat bahçesine teslim edildiği aktarılan açıklamada, "Yurtdışından yaban hayvanlarının ülkemize getirilmesi, nakledilmesi CITES (Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Uluslararası Ticaretini Düzenleyen Sözleşme) kapsamında izne tabi olduğundan ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre hayvanların gösterilerde kullanılması izne tabi olduğundan alışveriş merkezinde gösteri yapan şahıslarla ilgili olarak gerekli idari ve yasal işlemler uygulanarak 4 bin lira ceza kesildi" denildi.