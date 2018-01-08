Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gözaltındaki şahsın işlemleri devam ederken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.Atatürk Havalimanı'nda sabah saatlerinde özel bir firmanın İstanbul- Antalya seferine kimliksiz ve biletsiz binen Rıdvan K. hosteslerin dikkati sayesinden yakalanmıştı. Rıdvan K. daha öncede kimliksiz ve biletsiz şekilde uçağa binmeye çalıştığı ve para cezasına çarptırılarak serbest bırakıldığı öğrenildi.

Yetkililer olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, güvenlik kameraları incelendi. Olayla ilgili o saate çalışan güvenlik personeli ve görevli yer hizmetleri personelin ifadelerini alarak ihmali olanları belirlemeye başladı.