Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti ile ilgili alınan istihbarat doğrultusunda Davut D.'nin evinde yaptıkları aramada 2 adet 9 mm, 1 adet 7,65 mm olmak üzere 3 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet havalı tabanca buldu. KOM Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan Davut D. sağlık sorunları nedeniyle savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.
Samsun'da bir evde 4 tabanca ele geçti
08.01.2018 - 18:41 | Son Güncelleme: 08.01.2018 - 18:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da bir evde arama yapan polis 4 tabanca ele geçirdi.
Etiketler : samsun,silah,yaşam haberleri,
534605 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/534605.aspx
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