Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırklareli Valiliği, 2017 yılı boyunca Jandarma Komutanlığı’nın yürüttüğü faaliyetlere dair bilgiler verdi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, toplam 226 bin 870 kişiye kimlik sorgusu yapıldığı belirtilirken, sorgulamalar sonucunda aranan 660 şahsın yakalandığı bilgisine yer verildi.Yakalanan şahısların 6’sının silahlı terör örgütüne üye olma, 4’nün kasten öldürme, 3’nün yağma, 31’inin hırsızlık, 20’sinin dolandırıcılık suçundan arandığı belirtilirken, toplamda 660 şahsın yakalanarak adli ve idari makamlara sevk edildiği bildirildi.Açıklamada ayrıca 40 bin 378 aracın sorgusunun yapıldığı, yapılan sorgulamaların ardından arama kaydı bulunan 84 araç ve sahipleri hakkında adli ve idari işlem yapıldığı ifade edildi.