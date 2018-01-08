Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Hakkâri-Çukurca karayolu Üzümcü köyü yakınlarında meydana geldi. Hakkâri istikametine gelmekte olan ve henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 30 AB 032 plakalı kamyonet takla attı. Kazada yaralanan 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.