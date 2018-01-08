Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Hakkâri-Çukurca karayolu Üzümcü köyü yakınlarında meydana geldi. Hakkâri istikametine gelmekte olan ve henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 30 AB 032 plakalı kamyonet takla attı. Kazada yaralanan 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hakkâri-Çukurca yolunda kaza: 2 yaralı
08.01.2018 - 18:52 | Son Güncelleme: 08.01.2018 - 18:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkâri-Çukurca karayolunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
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534608 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/534608.aspx
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