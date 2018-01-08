Edinilen bilgilere göre, Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evinde Hint keneviri yetiştiren A.U. (40) isimli şahsı takibe aldı. Yapılan takibin ardından zanlının ikametine düzenlenen operasyonda, salonda elektrikli aletlerle iklimlendirme ortamı sağlanarak yetiştirilen 95 adet saksıda 91 kök Hint keneviri, 150 adet Hint keneviri tohumu, 7 gram içilmek için hazırlanmış esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan A.U., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Evini uyuşturucu tarlasına çeviren şahıs yakalandı
08.01.2018 - 19:05 | Son Güncelleme: 08.01.2018 - 19:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya’nın Karasu ilçesinde evine kurduğu özel düzenekler ile Hint keneviri yetiştiren şahıs yakalandı.
Etiketler : Sakarya,yaşam haberleri,esrar,
534610 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/534610.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER