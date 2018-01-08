Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanı Dr. Muhittin Özdemir, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanlığı ve İspanya Krallığı işbirliğiyle yürütülmekte olan "Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi" projesi kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesinde düzenlenen konferansta AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği direktifleri ve mevzuatları doğrultusunda hazırlanacak nihai raporla projenin en kısa zamanda hayata geçirileceğini ifade eden Özdemir, projenin, 2 milyon 200 bin avroluk bir bütçeye sahip olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu proje kapsamında 8 ülkeden gelen yabancı uzman Avrupa Birliğinde mağdur haklarına yönelik destek modellerini anlatıyorlar. Yine proje ortağımız İspanya. Türkiye'de mağdur durumuna düşmüş kişilere hizmetlerin daha iyi sunulması için Ceza Adaletinde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi projesini başlattık. Bu proje kapsamında mevcut ceza yasalarında yapılacak değişikliklerle yeni bir sistem kurgulayacak, yeni bir model ortaya koymaya çalışacağız. Önerilen proje, mağdur haklarına ilişkin sistemin geliştirilmesi ve uygulamaya geçilmesi açısından taban oluşturacaktır. Bu nedenle farklı ülke uygulamasının incelenmesi, sistemin yerel ihtiyaçlara duyarlı bir şekilde gelişmesine olanak sağlayacaktır.

Adlı görüşme odalarının sayısının şu anda 30 civarında olduğunu, bu sayıyı bir ay içinde iki katına çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Özdemir, yeni sistemde adlı görüşme odaları, psikolog, pedagogların çalıştığı, bizzat mağdurun yanında durduğu her sorunlarıyla ilgilendiği devletin ve sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü hizmetlere onları yönlendiren bir mekanizma olacağını kaydetti.

"Şiddet, cinayet ve istismar cezaları artmalı"

İspanyol hakim Pedro Jose Barcelo ise "Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi" projesinin uluslararası bir proje olduğunu ve tüm Avrupa Birliği üyesi ülkelerde uygulamada olduğunu aktardı.

Başlangıç olarak 7 kentte başlatılan projeyi Türkiye geneline yayacaklarını belirten Barcelo, özellikle kadınlara yönelik şiddet, cinayet ve cinsel istismar konusunda halkın bilinçlenmesinin en acil sorunlardan biri olduğunun altını çizerek, ''Televizyonlar her gün bireyleri şiddete yönelten içeriklerle dolu. Adeta şiddet yayıyor etrafa. Bunun etkisini en aza indirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Posterlerle, kılavuzlarla, radyo ve televizyonlarda yayınlanacak kamu spotlarıyla bir şekilde toplumun dikkatini bu soruna çekmeye çalışacağız ve bilinçlenmiş bir toplumla bu sorunu nasıl çözeceğimizi göreceğiz.'' ifadelerini kullandı.

Pedro Jose Barcelo, sözlerini, ''Bu sorun sadece Türkiye'nin sorunu değil, İspanya'da var, Almanya'da var. Kadına yönelik şiddet, kadın ve çocuklara yönelik cinsel istismar, cinayetler her ülkenin sorunu ama küçük bir fark var Avrupa ile diğer dünya ülkeleri arasında... O da cezalar ve bu cezaların uygulanması çok daha ağır ve işlevsel. Bu sorunla yüz yüze olan tüm ülkeler bu anlamda yasalarını yeniden gözden geçirmek zorunda.'' diye tamamladı.