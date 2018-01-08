Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Atakent Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Gazi Bulvarında B.Ö. (34) yönetimindeki 48 D 2755 plakalı otomobil, yolun karşına geçmek isteyen Ömer Çalış’a (68) çarptı.Çarpmanın etkisi ile Çalış, yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, Çalış’ın öldüğünü belirledi.Otomobil sürücüsü Ö’nün gözaltına alındığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.