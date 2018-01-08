Kaza, Atakent Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Gazi Bulvarında B.Ö. (34) yönetimindeki 48 D 2755 plakalı otomobil, yolun karşına geçmek isteyen Ömer Çalış’a (68) çarptı.Çarpmanın etkisi ile Çalış, yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, Çalış’ın öldüğünü belirledi.Otomobil sürücüsü Ö’nün gözaltına alındığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Dalaman’da otomobilin çarptığı yaya öldü
08.01.2018 - 21:45 | Son Güncelleme: 08.01.2018 - 21:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla’nın Dalaman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı yaya öldü.
Etiketler : Dalaman,Muğla,
534646 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/534646.aspx
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