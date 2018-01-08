Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Sabah saatlerinde Esen köyü Ilıksu mevkiine yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda Antik Yunan dönemine ait 595 adet sikke ele geçirildi. Ele geçirilen sikkelerin değerinin yaklaşık 100 bin dolar olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.