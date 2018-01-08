Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Sabah saatlerinde Esen köyü Ilıksu mevkiine yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda Antik Yunan dönemine ait 595 adet sikke ele geçirildi. Ele geçirilen sikkelerin değerinin yaklaşık 100 bin dolar olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Zonguldak’ta Antik Yunan dönemine ait sikkeler ele geçirildi
08.01.2018 - 21:49 | Son Güncelleme: 08.01.2018 - 21:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak’ta yaklaşık 100 bin dolar değerinde Antik Yunan dönemine ait 595 adet sikke ele geçirildi.
Etiketler : Zonguldak,Antik Yunan dönemi,sikke,
534647 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/534647.aspx
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