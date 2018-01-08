Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 17.30 sıralarında Aşağısoku Mahallesi Haydarlar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Çelik’e ait tek katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evin çatısından dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu evde oturan Süleyman Çelik’e haber verdi. Çelik, 11 yaşındaki torunu Tuğba’yı da alarak dışarı çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, evin çatısı ve bitişiğindeki odunluk kullanılamaz hale geldi. Dedesiyle birlikte yangından zarar görmeden kurtulan 11 yaşındaki Tuğba Çelik, uzun süre yaşadığı şoktan kurtulamadı. Gözyaşlarına boğulan küçük kız, komşuları ve sağlık ekipleri tarafından sakinleştirildi.