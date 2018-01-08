Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, telefonda aradığı kişiye kendisini emniyet görevlisi olarak tanıtıp daha sonra iş yerine giden şahıs, terör örgütü ile irtibatlı olduğu için işlem başlatıldığını söyleyip vatandaşı dolandırmak istedi. Dolandırıcının 15 bin lira karşılığında dosyayı imha edebileceğini söylediği iş yeri sahibi, durumu emniyet ve savcılığa bildirdi. Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü, Başsavcılık koordinesinde yapılan çalışma ile dolandırıcıların kimliğini belirledi. Şüpheliler E.G. ve C.G., düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı.

Tunceli Valiliği vatandaşları uyardı



Öte yandan valilikten yapılan açıklamada, "Dolandırıcılık olaylarının önüne geçilebilmesi, şüpheli şahısların yakalanmaları ve vatandaşlarımızın mağdur olmalarının engellenmesi amacıyla kolluk görevlilerimiz gerekli çalışmaları yapmaktadır. Bu nedenle kolluk görevlilerimize yardımcı olmak ve vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık olaylarıyla karşılaşmaları veya bu yönde herhangi bir duyum almaları halinde hemen Emniyet Müdürlüğünün 155 veya Jandarma Komutanlığının 156 numaralı telefonlarını arayarak ihbarda bulunmaları, bu kişi ya da kişilere kesinlikle itibar etmemeleri önemle rica olunur" denildi.