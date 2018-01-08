Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 10 yıldır Çınarcık Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü olarak görev yapan Vehip Tekin (52) mesainin bitmesine rağmen odasından çıkmayınca çalışanlar odaya girdi. Tekin'i makam koltuğunda baygın şekilde bulan çalışanlar, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tekin'in kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini belirledi. Tekin'in cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çınarcık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü makamında hayatını kaybetti
08.01.2018 - 22:03 | Son Güncelleme: 08.01.2018 - 22:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde makamında kalp krizi geçiren Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Vehip Tekin hayatını kaybetti.
Etiketler : yalova,Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü,
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