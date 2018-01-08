Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Temmuz darbe girişiminde Siirt Valiliğini ablukaya almaya çalıştıkları öne sürülen aralarında eski Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanı Ahmet Şimşek ve diğer rütbelilerin de bulunduğu 99'u tutuklu 320 eski askerin yargılandığı duruşmada ara karar çıktı. 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın sonunda ara kararı açıklayan mahkeme başkanı, sanıklardan Fatih İşbitir, Sebahattin Başpınar, Halil Pınarbaşı, Gürkan Eker, Osman Önen, Serkan Boyracı ve Muzaffer Karaboğa'nın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.