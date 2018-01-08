Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir iş hanının giriş katında Eray Türk’e ait CD satılan iş yerinde yangın çıktı. İş yerinden dumanlar yükseldiğini gören diğer iş yeri sahipleri kendi imkanlarıyla yangını söndürdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Yangın sırasında dumanların arasında kalan iş hanındaki vatandaşlar, polis ve itfaiye ekipleri tarafından el feneri yardımıyla dışarıya çıkarıldı. Yangın çıktığı sırada iş yerinde olduğu iddia edilen Eray Türk’ün ağabeyi Emre Türk’ü ise diğer esnaflar kurtardı. Dumandan etkilenen Emre Türk, olay yerine gelen 112 Servis ekipleri tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.