Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, bir tekstil fabrikasında çalışan Veysel Şahin (19) idaresindeki 37 DR 634 plakalı otomobil, Doğru Çevre Yolu'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 45 metrelik şarampole yuvarlandı. Hurdaya dönen araçtaki sürücü Veysel Şahin ile mesai arkadaşı Kader Yörükoğlu (20) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçta bulunan eşyalar ile aracın parçalarının ise çevreye savrulduğu görüldü. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.