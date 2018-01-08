Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, akşam saatlerinde Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 59 ZC 287 plakalı aracın sürücüsü ani şekilde şerit değiştirince yan şeritten gelen 34 PB 8475 plakalı aracın sürücüsü duramayarak önce araca, ardından yol kenarındaki trafik ışıklarına çarptı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlatırken, kaza sonrası Vatan Caddesi’nde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından caddede trafik normale döndü.