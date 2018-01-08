Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kahramanmaraş-Gaziantep çevre yolunda kaçak sigara yüklü bir araca operasyon yapıldı. Necip Fazıl Şehir Hastanesi kavşağında durdurulan otomobildeki 2 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi emniyete götürüldü.