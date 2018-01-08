Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kahramanmaraş-Gaziantep çevre yolunda kaçak sigara yüklü bir araca operasyon yapıldı. Necip Fazıl Şehir Hastanesi kavşağında durdurulan otomobildeki 2 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi emniyete götürüldü.
Kahramanmaraş’ta 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
08.01.2018 - 23:35 | Son Güncelleme: 08.01.2018 - 23:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Etiketler : kahramanmaraş,kaçak sigara,
534670 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/534670.aspx
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