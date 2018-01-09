Edinilen bilgilere göre Mardin’in Dargeçit ilçesinde 7 Aralık’ta güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen arazi taramasında 1 adet bixi makineli tüfek , 5 adet anti tank roket atar mühimmatı , 5 adet sevk fişeği , 5 adet Rus yapımı el bombası ve terör örgütüne ait yaşam malzemesi ele geçirildiği öğrenildi. Bölgede güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor.
Dargeçit’te mühimmat bulundu
09.01.2018 - 00:45 | Son Güncelleme: 09.01.2018 - 00:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin’in Dargeçit ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi taramasında terör örgütüne ait mühimmat bulundu.
Etiketler : dargeçit,mardin,mühimmat,
534673 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/534673.aspx
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