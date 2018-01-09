Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, 24.00 sularında İzmit ilçesi Kuruçeşme mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İsmail T. idaresindeki 41 J 0377 plakalı yolcu midibüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarında bulunan su kanalına düştü. Su kanalına düşmesine rağmen hızının alamayan midibüs, istinat duvarına sürterek yaklaşık 50 metre sonra durabildi. Meydana gelen kazada midibüste seyahat eden yolcular Canan K. Sunay G. ve Gürkan G. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri midibüs içerisinde sıkışan yolcuları dışarı çıkarttı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Seka Devlet Hastanesi ve Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın gece geç saate olması sebebiyle yolcu midibüsünün dolu olmaması olası bir faciayı önledi.

Yaralı yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza yapan midibüs olay yerinden çekici yardımı ile kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.