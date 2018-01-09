Proje sayesinde dağlık ve merkeze uzak bölgelerde yer alan anaokullarındaki 2 binden fazla çocuk sağlıklı içme suyuna kavuştu. Çocukların içme suyu probleminin çözümünün ülkenin geleceği açısından taşıdığı öneme dikkat çeken okul yetkilileri, Türkiye'ye müteşekkir olduklarını dile getirdiler.
TİKA’dan 12 okula can suyu
09.01.2018 - 03:00 | Son Güncelleme: 09.01.2018 - 06:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Vietnam Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi (SUSDEC) iş birliğinde Vietnam’ın Ninh Thuan, Dak Nong ve Nghe An bölgelerinde bulunan 12 anaokuluna su arıtma sistemi kuruldu.
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