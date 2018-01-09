Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karamanlar, Saruhanlı Devlet Hastanesinden aldığı diyabet hastası 70 yaşındaki Muzaffer Tumlu'yu, Şehzadeler ilçesi Selimşahlar Mahallesi'ndeki evine götürmek için yola çıktı. Sokaktaki alt yapı çalışması sebebiyle yolun kapalı ve çamur olmasından dolayı ambulans giremedi. Koca yürekli ambulans şoförü de iki bacağı diz üzerinden kesilen Tumlu'yu sırtında 500 metre taşıyarak evine ulaştırdı. Bu tür durumlarla sıkça karşılaştığını belirten Karamanlar "Bu, bizim insanlık görevimiz. Hastayı yolda bırakamazdım. Sırtıma alıp, taşıdım" dedi.